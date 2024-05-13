تشارلز الثالث يستذكر دور سلاح الجو البريطاني في العراق ويمنح نجله ويليام لقبا عسكريا

منح ملك بريطانيا تشارلز الثالث لقبا عسكريا كبيرا لنجله ولي العهد الأمير ويليام في حفل خاص رمزي ونادر حسب هيئة الإذاعة البريطانية.

والملك الذي كان عقيدا أعلى لسلاح الجو بالجيش لمدة 32 عاما، تحدث أمام طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي معروضة في متحف الطيران العسكري في قاعدة الفيلق في ميدل والوب.

وعند وصوله بطائرة هليكوبتر إلى مركز طيران الجيش في هامبشاير، التقى الملك بالأمير ويليام في لحظة رسمية لتسليم هذا اللقب العسكري.

وفي خطاب مرتجل، قال الملك إن تلك اللحظة "كانت مشوبة بحزن شديد بعد 32 عاما من معرفتكم جميعا".

وتحدث عن "إعجابه الشديد" بعمل سلاح الجو التابع للجيش في العراق وأفغانستان - ثم أيد ابنه الأكبر وخليفته، مضيفا: "آمل أن تزداد قوتكم في المستقبل مع أمير ويلز بصفته العقيد الأعلى الجديد. الشيء العظيم هو أنه طيار جيد جدا بالفعل. لذلك هذا مشجع".

وكان الأمير ويليام طيارا للبحث والإنقاذ في سلاح الجو الملكي البريطاني، وقضى ثلاث سنوات في وادي سلاح الجو الملكي البريطاني في أنجلسي.

لكنه لم يذكر ابنه الأصغر، الأمير هاري، الذي قاد طائرات أباتشي في أفغانستان، حيث خدم فترتين.

ولم يكن هناك أيضا اجتماع مع الملك عندما كان الأمير هاري في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، حيث قال المتحدث باسم الأمير هاري إن الملك لديه مذكرات جدول ممتلئ.

المصدر: BBC