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تأييد ألماني في القرم لخطة شرودر للتسوية في أوكرانيا

أخبار العالم

تأييد ألماني في القرم لخطة شرودر للتسوية في أوكرانيا
Sputnik
شبه جزيرة القرم
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وصف رئيس هيئة الألمان الثقافية في القرم الروسية يوري غمبل خطة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر للتسوية في أوكرانيا بالمتّزنة، وأكد أن روسيا ستحقق كافة أهدافها في أوكرانيا.

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وقال غمبل في حديث لوكالة "نوفوستي": "موقف شرودر متزن وعلى القادة الأوروبيين أخذه بعين الاعتبار، وإدراك أن روسيا قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا وإنهاء النزاع" بأي شكل كان.

وأضاف أنه ولم يفت الأوان بعد بالنسبة لأوكرانيا ورعاتها الغربيين للتوقف، والانتقال إلى الحوار الدبلوماسي وبشروط روسيا.

وتابع: "تعمد القادة الأوروبيون رعاية نظام كييف الإجرامي.. إمدادات الأسلحة لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع وتدهور معيشة الأوروبيين، وسيترك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أوكرانيا في المستقبل القريب لعدم الجدوى منها".

المصدر: نوفوستي

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