الأهلي المصري يتلقى صدمة مبكرة في مباراته ضد الترجي التونسي

تلقى نادي الأهلي المصري صدمة مبكرة بعد دقائق من انطلاق مباراته ضد مضيفه الترجي التونسي يوم البست في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

واضطر المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، لاستبدال ظهيره الأيسر علي معلول بعد مرور خمس دقائق فقط من انطلاق المواجهة بسبب معاناة اللاعب الدولي التونسي من إصابة عضلية.

الحزن يخيم على علي معلول بعد خروجه مصابا#المدرج_الأهلاوي🦅 pic.twitter.com/UreCWKTQmk — المدرج الأهلاوي (@AlAhlyModarg) May 18, 2024

وقرر كولر إشراك كريم فؤاد بدلا من معلول.

ويشكل خروج معلول في الدقائق الأولى من المباراة خسارة كبيرة للأهلي، خاصة وأنه يعد أحد أبرز مفاتيح اللعب في تشكيلة كولر.

ويأمل الأهلي في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الترجي كي تسهل مهمته في مباراة الإياب المقررة في القاهرة السبت المقبل.

المصدر: RT