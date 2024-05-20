الأهلي يكشف عن إجراء عملية جراحية للاعبه التونسي علي معلول

أكد نادي الأهلي المصري لكرة القدم، أن لاعبه التونسي، علي معلول، أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أخيل صباح اليوم الاثنين، وسيبدأ التأهيل بعد أسبوعين وفقا للبرنامج العلاجي.

ونشر نادي الأهلي بيانا عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه: "جراحة ناجحة لمعلول.. ويبدأ التأهيل بعد أسبوعين".

وأضاف: "قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أن علي معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أخيل صباح اليوم الاثنين، بمعرفة أحد كبار الأطباء المختصين، وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل اللاعب علي راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقا للبرنامج العلاجي".

🔴| جراحة ناجحة لمعلول.. ويبدأ التأهيل بعد أسبوعين pic.twitter.com/gtS5BHZkpw — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) May 20, 2024

وكان علي معلول (34 عاما) قد غادر مباراة فريقه الأهلي أمام نادي الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل السلبي، في شوطها الأول بسبب الإصابة حيث أثبتت الأشعة فيما بعد تعرضه لقطع جزئي في وتر أخيل.

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وسيغيب علي معلول عن مواجهة الإياب بين الأهلي والترجي لحسم هوية الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل، على ملعب القاهرة الدولي.

ويخوض الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الخامسة تواليا (رقم قياسي) والـ17 في تاريخه، مثبتا تخصصه في المسابقة القارية.

ويبحث النادي المصري عن لقبه الرابع في النسخ الخمس الأخيرة والـ12 القياسي في تاريخه، فيما يطارد الفريق التونسي لقبه الخامس والأول منذ 2019.

وهذا النهائي هو الثالث بين العملاقين المصري والتونسي، بعد نسخة عام 2012 عندما تفوق الأهلي (3-2) بمجموع المباراتين، وفي 2018 حينما عوض الترجي تأخره بالقاهرة (1-3) بفوز في تونس (3-0) ليتوج بلقبه الثالث.

المصدر: "@AlAhly"