الترجي والأهلي يفترقان على التعادل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعادل الأهلي المصري حامل اللقب مع مضيفه الترجي التونسي بدون أهداف يوم السبت، وذلك ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويتأجل حسم اللقب لمباراة الإياب التي يخوضها الفريقين على ملعب القاهرة الدولي السبت المقبل.

نهاية مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي بدون أهداف على الملعب الأولمبي حمادي العقربي! 🤝#TotalEnergiesCAFCL | #ESTAFCpic.twitter.com/YQmwp9WfUk — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 18, 2024

ويتكرر النهائي بين العملاقين المصري والتونسي للمرة الثالثة، بعد 2012 عندما تفوق الأهلي 3-2 بمجموع المباراتين، وفي 2018 حينما قلب الترجي تأخره بالقاهرة 1-3 وفاز في تونس 3-0 ليتوج بلقبه الثالث.

ويخوض الأهلي النهائي للمرة الخامسة تواليا (رقم قياسي) والـ17 في تاريخه، مثبتا تخصصه في المسابقة القارية.

ويبحث النادي المصري عن لقبه الرابع في النسخ الخمس الأخيرة والـ12 القياسي في تاريخه، فيما يطارد الفريق التونسي لقبه الخامس والأول منذ 2019.

المصدر: وكالات