قبل ساعات من جولة الحسم.. رونالدو يتوقع الفائز بالدوري الإنجليزي (فيديو)

توقع قائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو من سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم قبل ساعات من إجراء مباريات الجولة الـ38 الأخيرة من المسابقة.

واقتصرت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال.

ويدخل مان سيتي مباراته الأخيرة أمام ضيفه وست هام وهو في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يستضيف بدوره إيفرتون، حيث تقام جميع المباريات في الوقت عينه مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

ويحتاج مان سيتي للفوز على وست هام بأي نتيجة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا في إنجاز غير مسبوق في الكرة الإنجليزية، بينما يحتاج أرسنال إلى الفوز وتعثر مان سيتي بالخسارة أو التعادل للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ العام 2004.

وأثناء وصول رونالدو إلى "حلبة النار" في العاصمة السعودية الرياض أمس السبت لمتابعة "نزال القرن" بين الملاكمين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري، التقى "الدون" هناك بفرانك وارن، وهو رجل أعمال ومدرب بريطاني، والمعروف بتشجيعه لنادي أرسنال.

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الاسطورة كريستيانو مع فرانك وارن(مشجع لارسنال)



لن تفوزوا بالدوري 😂😂 pic.twitter.com/lZ0pV444wh — عالم القوت (@GOATTWORLD) May 18, 2024

والتقطت عدسات الكاميرات فيديو يرصد محادثة بين فرانك وارن ورونالدو.

🚨Cristiano Ronaldo: “They (Arsenal) are not going to win the league!” pic.twitter.com/dvxpiz5I1s — Frank🧠🇳🇱 (fan) (@TenHagEra) May 19, 2024

وقال وارن لرونالدو: "ما زلنا ننتظرك في أرسنال"، ليبتسم النجم البرتغالي ويرد قائلا: "لن يفوزوا بالدوري الإنجليزي".

وارن ليست الشخصية الإعلامية الوحيدة التي تحرص على انتقال رونالدو إلى شمال لندن للعب مع أرسنال، حيث سبق وأن دعا الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان (وهو أيضا مشجع كبير لأرسنال)، مهاجم النصر السعودي الحالي للانضمام إلى النادي اللندني.

وادعى مورغان الشهر الماضي أن رونالدو سيسجل أكثر من 25 هدفا لأرسنال في موسم واحد إذا لعب لفريقهم الحالي.

المصدر: ديلي ميل