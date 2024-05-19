الكويت.. النيابة العامة تصدر أمرا بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة 21 يوما على ذمة التحقيقات

أصدرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، قرارا بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة 21 يوما على ذمة التحقيق واحالته إلى السجن المركزي، حيث تم ضبط مزرعة ماريغوانا في منزله.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي صدر في وقت سابق، ضبط فرد من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريغوانا بمنزله رفقة 3 أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية يحوزون مواد مخدرة.

رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لتجار ومروجي ومتعاطي المخدرات .. ولا أحد فوق القانون



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المكافحة تضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة



•العثور على (270) شتلة من الماريجوانا و(5,130) كيلو ماريجوانا جاهزة… pic.twitter.com/DXF8pC6Lg3 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 13, 2024

وأشارت الداخلية في بيانها إلى أنه تم العثور على 270 شتلة ماريغوانا مختلفة الأحجام ونحو (5.13 كيلغم من الماريغوانا الجاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى 4150 حبة كبتاغون و620 سيجارة من الماريغوانا، فضلا عن50 غراما من مادة الحشيش المخدرة و21 غراما من الكوكايين.

ولفتت إلى أنه تم العثور أيضا على 6 علب من زيت الماريغوانا و27 غراما من الفطر المخدر وسيجارتين الكترونيتين من مادة الماريغوانا، بالإضافة إلى 3 قطع من حلويات الماريغوانا و10 زجاجات خمر.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

المصدر: وسائل إعلام كويتية