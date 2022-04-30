بسبب "موقفه الموالي لروسيا".. وزير ألماني يدعو لوقف تمويل مكتب غيرهارد شرودر

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن ألمانيا يجب أن توقف تمويل مكتب المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، من أموال دافعي الضرائب، بسبب "موقفه الموالي لروسيا".

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وقال في حديثه بمجموعة "Funke" الإعلامية، اليوم السبت: "يجب استخلاص النتائج. بالنسبة لي لم يعد يعقل أن يمول دافعو الضرائب مكتبه (مكتب شرودر).

كما دعا إلى إعادة النظر في تقليد منح المكاتب وتخصيص موظفين للمستشارين الألمان السابقين والرؤساء الفدراليين، مضيفا: "لذلك سيكون من المنطقي توحيد النفقات على أصحاب المناصب العليا السابقين وتقليصها بمرور الوقت. في هذا السياق سيتعين على المرء أيضا التحدث عن ميثاق شرف معين من حيث السلوك".

واقترح عدد من ممثلي الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر والاتحاد الديمقراطي المسيحي فرض عقوبات على المستشار الألماني، غيرهارد شرودر، بسبب موقفه الموالي لروسيا. من جانبها عبرت إحدى زعيمات الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، ساسكيا إيسكن، عن اعتقادها بأنه "من الضروري طرد شرودر من الحزب".

المصدر: تاس