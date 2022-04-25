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سياسية ألمانية تدعو لمعاقبة شرودر بسبب اتصالاته مع روسيا

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سياسية ألمانية تدعو لمعاقبة شرودر بسبب اتصالاته مع روسيا
Sputnik
المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر
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دعت إحدى رؤساء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، ساسكيا إيسكن، لطرد المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر من الحزب بسبب استمرار التعاون مع شركات الدولة الروسية.

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وقالت إيسكن في حديثها لإذاعة "Deutschlandfunk": "يجب أن نتعامل معه ليس وكأنه فقط المستشار السابق، إذ أنه يقوم بالأعمال الحرة منذ سنوات طويلة".

وترى المسؤولة أنه كان يجب على شرودر أن يوقف عمله في شركات الدولة الروسية بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ويواجه شرودر بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا انتقادات شديدة داخل ألمانيا بسبب حفاظه على اتصالات العمل مع روسيا. وكان يواجه أكثر من مرة تهديدات بطرده من صفوف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فيما وصف المستشار الألماني، أولاف شولتس، مواصلة عمل السياسي الألماني السابق في الشركات الروسية بالخاطئ.

المصدر: نوفوستي

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