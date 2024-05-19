 
مباشر

من سيتوج بالدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة؟.. السيناريوهات المحتملة

الرياضة

من سيتوج بالدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة؟.. السيناريوهات المحتملة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xkgr

يتطلع مانشستر سيتي إلى كتابة التاريخ والتتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا الأحد في المرحلة الأخيرة، لكن أرسنال يتربص به ويأمل في تعثره كي يحصد لقبه الأول منذ 20 عاما.

ويدخل مان سيتي مباراته الأخيرة أمام ضيفه وست هام وهو في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يستضيف بدوره إيفرتون، حيث تقام جميع المباريات في الوقت عينه مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

ولم يخسر مان سيتي منذ 34 مباراة، ولو أنه ذاق طعم الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، كما أنه فاز في مواجهاته السبع الأخيرة مع وست هام تحديدا.

ويحتاج مان سيتي للفوز على وست هام بأي نتيجة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا في إنجاز غير مسبوق في الكرة الإنجليزية.

في المقابل، يحتاج أرسنال إلى الفوز وخسارة مان سيتي بأي نتيجة للتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ العام 2004 عندما كان يقوده المدرب الأسطوري أرسين فينغر.

وفي حال فوز أرسنال وتعادل مانشستر سيتي فسيتساوى الفريقان في عدد النقاط، وحينها سيتحدد الفائز باللقب من خلال معيار فارق الأهداف والذي سيعطي الأفضلية لأرسنال.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا