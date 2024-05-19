من سيتوج بالدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة؟.. السيناريوهات المحتملة

يتطلع مانشستر سيتي إلى كتابة التاريخ والتتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا الأحد في المرحلة الأخيرة، لكن أرسنال يتربص به ويأمل في تعثره كي يحصد لقبه الأول منذ 20 عاما.

ويدخل مان سيتي مباراته الأخيرة أمام ضيفه وست هام وهو في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يستضيف بدوره إيفرتون، حيث تقام جميع المباريات في الوقت عينه مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

Nenhum time na história do futebol inglês conquistou quatro títulos consecutivos da primeira divisão.



O Manchester City pode realizar esse feito amanhã. pic.twitter.com/8HuGLVYRt2 — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) May 19, 2024

ولم يخسر مان سيتي منذ 34 مباراة، ولو أنه ذاق طعم الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، كما أنه فاز في مواجهاته السبع الأخيرة مع وست هام تحديدا.

ويحتاج مان سيتي للفوز على وست هام بأي نتيجة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا في إنجاز غير مسبوق في الكرة الإنجليزية.

في المقابل، يحتاج أرسنال إلى الفوز وخسارة مان سيتي بأي نتيجة للتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ العام 2004 عندما كان يقوده المدرب الأسطوري أرسين فينغر.

وفي حال فوز أرسنال وتعادل مانشستر سيتي فسيتساوى الفريقان في عدد النقاط، وحينها سيتحدد الفائز باللقب من خلال معيار فارق الأهداف والذي سيعطي الأفضلية لأرسنال.

المصدر: RT + وكالات