صرح عضو مجلس الدوما فيكتور فودولاتسكي، بأن تحرير بلدة ستاريتسا بمقاطعة خاركوف مكن روسيا من قطع إمدادات الذخيرة والاحتياطيات بالكامل عن القوات الأوكرانية في مدينة فولشانسك.

وقال فودولاتسكي في تصريح لوكالة "تاس": " تحرير ستاريتسا له أهمية عسكرية تكتيكية كبيرة، لأننا نقطع تماما إمدادات الاحتياطيات والذخيرة عن الجزء (الذي مازال تحت سيطرة قوات كييف) من فولشانسك، ونغلق الطرق من الشمال".

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وأضاف: "والأهم من ذلك أننا نعمل على تطوير هجوم ضد تلك المناطق التي يتم منها قصف مقاطعة بيلغورود"، مؤكدا أن تحرير ستاريتسا سيجعل من الممكن "تقليل مشكلة القصف على مقاطعة بيلغورود إلى الحد الأقصى ومن ثم القضاء عليها" نهائيا.

ولفت فودولاتسكي إلى أن المدنيين الذين يعيشون في مقاطعة خاركوف "ينتظرون الجيش الروسي" من أجل "تحريرهم من النازيين" بأسرع وقت.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها حررت بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، لتضاف إلى 12 بلدة تم تحريرها في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا توجد خطط حالية لتحرير مدينة خاركوف، وعملية القوات الروسية هناك هي بذنب السلطات الأوكرانية ردا على قصف مناطق روسية.

وربط بوتين عملية القوات الروسية في محور خاركوف بإنشاء منطقة عازلة ردا على قصف القوات الأوكرانية لمناطق داخل الأراضي الروسية، مؤكدا على تحقيق القوات الروسية نجاحات يومية على هذه الجبهة.

المصدر: تاس+RT