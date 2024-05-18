"نيويورك تايمز": التحصينات الأوكرانية المتهالكة في خاركوف لم تشكل أي عقبة أمام التقدم الروسي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تقدم القوات المسلحة الروسية على محور خاركوف كان سريعا وقويا لدرجة أن دفاعات كييف المتداعية لم تشكل أي عائق يذكر أمامه.

وجاء في منشور الصحيفة: "عبرت القوات المسلحة الروسية الحدود الشمالية لأوكرانيا بسرعة وقوة كبيرة لدرجة أن التحصينات الأوكرانية المتهالكة لم تشكل أي عقبات تقريبا ... لقد بوغت الجنود الأوكرانيون تماما وتخلوا عن مواقعهم".

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وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الروسية أظهرت تفوقا كبيرا على القوات الأوكرانية في المدفعية والطيران، مما أدى إلى "عواقب كارثية" على قوات كييف واستنزاف قدرات الدفاع الجوي لديها.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن الجنود الروس المتقدمين تغلبوا بسهولة على التحصينات الدفاعية التي كانت غير كافية وتم بناؤها عشوائيا.

إلا أن المشكلة الأكبر بالنسبة لأوكرانيا بحسب مصادر الصحيفة لاتزال هي النقص في عدد الأفراد في صفوف قواتها المسلحة، المنهكة على مدى أكثر من عامين من الصراع، فبعد أن أصبح الحجم الهائل للتقدم الروسي واضحا، حاول الجيش الأوكراني سحب الأفراد من قطاعات مختلفة من الجبهة، بدلا من نشرها، والسبب وفقا للمسؤولين الأوكرانيين، هو النقص الحاد في عدد الجنود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت أن قواتها حررت بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، لتضاف إلى 12 بلدة تم تحريرها في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا توجد خطط حالية لتحرير مدينة خاركوف، وعملية القوات الروسية هناك هي بذنب السلطات الأوكرانية ردا على قصف مناطق روسية.

وربط بوتين عملية القوات الروسية في محور خاركوف بإنشاء منطقة عازلة ردا على قصف القوات الأوكرانية لمناطق داخل الأراضي الروسية، مؤكدا على تحقيق القوات الروسية نجاحات يومية على هذه الجبهة.

المصدر: نوفوستي