ضابط فرنسي سابق: قيادات كييف مرتبكة بسبب تقدم القوات المسلحة الروسية

أكد الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الفرنسي، برنارد نورلين، أن قيادة القوات الأوكرانية يواجهون تخبطا في اتخاذ القرارت في ظل تقدم القوات المسلحة الروسية.

وفي مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية، أشار نورلين إلى أن قيادة الجيش الأوكراني "تواجه تخبطا في اتخاذ القرارات فهي لا تفهم أين يتوجب تعزيز المواقع.. وما الذي سيفعله الروس".

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ووفقا للجنرال، فإن القوات المسلحة الأوكرانية ليست الآن في وضع صعب فحسب، بل أصبح وضعها مأساويا، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يستمر الهجوم الروسي الحالي في تحقيق المفاجئات.

واعترف نورلين بأن الجيش الروسي يتكيف بنجاح مع الوقائع في ساحة المعركة، موضحا أنه نتيجة لذلك يعدل استراتيجيته وتكتيكاته ويجعلها أكثر مرونة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها حررت بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، لتضاف إلى 12 بلدة تم تحريرها في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا توجد خطط حالية لتحرير مدينة خاركوف، وعملية القوات الروسية هناك هي بذنب السلطات الأوكرانية ردا على قصف مناطق روسية.

وربط بوتين عملية القوات الروسية في محور خاركوف بإنشاء منطقة عازلة ردا على قصف القوات الأوكرانية لمناطق داخل الأراضي الروسية، مؤكدا على تحقيق القوات الروسية نجاحات يومية على هذه الجبهة.

المصدر: RT