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صحفي ألماني: لم يتبق أمام الجيش الأوكراني سوى الفرصة الأخيرة

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صحفي ألماني: لم يتبق أمام الجيش الأوكراني سوى الفرصة الأخيرة
AFP
أرشيف
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أشار الصحفي الألماني يوليان ريوبكي إلى أن قوات كييف تعاني نقصا حادا بالأفراد والعتاد بعد الضربات الروسية العنيفة لمواقعها في خاركوف، وأنها بحاجة لـ250 ألف جندي لتتوقف عن تراجعها.

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وكتب ريوبكي في صفحته على منصة "إكس": "تحتاج أوكرانيا ليس فقط إلى المزيد من الأسلحة بل وإلى 250 ألف جندي على الأقل لوقف تراجعها المستمر".

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني يواجه أصعب وضع في الجبهة حاليا ولم تتبق أمامه سوى "الفرصة الأخيرة".

ويواصل الجيش الروسي تدمير مواقع قوات كييف وبناها التحتية واللوجستية وأسلحتها الغربية وقواتها البشرية على مختلف المحاور، ولاسيما في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا التي تشهد زحفا روسيا مكثفا منذ الليلة الماضية.

المصدر: نوفوستي

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