جنرال بولندي يقدر نقص العسكريين في القوات الأوكرانية بـ 200 ألف

قال القائد السابق للقوات البرية البولندية الجنرال فالديمار سكشيبتشاك، في حديث إذاعي، إن جيش أوكرانيا يحتاج إلى ما يصل إلى 200 ألف عنصر من العسكريين.

وأضاف الجنرال في حديث لمحطة إذاعة RMF FM: "تواجه أوكرانيا تحديات كبيرة. هي تحتاج قبل كل شيء للعسكريين الذين يجب أن يقاتلوا. النقص في الجبهة يتراوح ما بين 150 ألف إلى 200 ألف. وهذه تعتبر تحديات كبيرة لحكومة كييف".

وشدد في الوقت نفسه على أنه من الصعب أن تتمكن السلطات الأوكرانية مباشرة وبشكل حاد من تعويض النقص الكبير في العسكريين.

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وقال الجنرال: "يجب أن يستمر تدريب الأشخاص الذين لم يلتحقوا بالجيش مطلقا لمدة ستة أشهر على الأقل".

ويشار إلى أن سلطات كييف، تحاول بمختلف الطرق تجنيد أكبر قدر ممكن من العسكريين بما في ذلك عن طريق تشديد قواعد التعبئة، واجتذاب المرتزقة وتجنيد السجناء وغيرهم.

وقد وقع زيلينسكي، 16 أبريل الجاري، على قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، سيدخل حيز التنفيذ في 18 مايو المقبل، حيث تلزم هذه الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ. ويتعين على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل إلكترونيا، والحصول على مستند الاستدعاء، الذي سيعتد به حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، حيث ينص القانون على أن تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.

المصدر: نوفوستي