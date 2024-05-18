هل وفى المدرب الألماني بوعده؟.. صلاح يكشف عما تعهد به كلوب لإقناعه بالتوقيع لليفربول قبل 7 سنوات

سيتذكر نجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح الألماني يورغن كلوب ليس فقط كمدير فني ساهم في تطوره وصقل موهبته ولكن أيضا كملاذ كان يأوي إليه في أوقات الشدة.

وانضم المهاجم المصري إلى "الريدز" في صيف عام 2017 قادما من روما وساعد الفريق تحت قيادة كلوب في التتويج بعدة ألقاب، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح لاعبا رئيسيا خلال أهم لحظات كلوب التي لا تنسى خلال فترة عمله كمدير فني لليفربول.

قبل أقل من شهر، كانت هناك "بقعة سوداء في ثوب العلاقة" بين صلاح وكلوب خلال تعادل ليفربول مع وست هام 2-2، عندما دخل الثنائي في مشادة كلامية، ومع ذلك، لا يبدو أن النجم المصري قد ترك هذا الخلاف القصير يفسد ذكرياته عن مدربه الألماني الذي سيقود "الريدز" غدا الأحد أمام ولفرهامبتون في آخر مباراة له مع النادي، عقب إعلانه في يناير الماضي قراره بالرحيل عن الفريق بعد فترة استمرت أكثر من ثماني سنوات.

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وقال صلاح في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية يوم السبت: "الشيء الذي ظل عالقا في ذهني منذ مكالمته (كلوب) الأولى معي، ما شرحه حول رغبته في قدومي إلى ليفربول".

وأضاف "لقد شرح لي أنه يبني فريقا جديدا مع تواجد ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وأنه يريد قدومي للعب معهما".

وأوضح صلاح أن كلوب تعهد له بأنه سيطوره وسيمنحه الحرية في الملعب "قال لي إنه سيحسن أسلوب لعبي وسيمنحني الحرية لأفعل ما أريد، وبعد ذلك قلت حسنا سأفعل، جئت إلى ليفربول وبعد ذلك يمكنكم رؤية ماذا حدث".

وأردف صلاح الذي تطور بشكل كبير تحت قيادة كلوب وأصبح من بين أفضل خمسة لاعبين في العالم في السنوات السبع الأخيرة: "نحن هنا معا منذ سبع أو ثماني سنوات لذا هناك الكثير من اللحظات التي نستطيع تذكرها معا، لكن أعتقد أن الفوز بالدوري الإنجليزي في تلك المباراة، عندما هزمنا تشيلسي، مانشستر سيتي وكذلك الفوز بلقب دوري الأبطال، فهي أشياء عالقة في ذهني، لأنها تضمنت الكثير من المشاعر".

وتطرق صلاح للجانب الإنساني في علاقته مع كلوب حيث قال: "أنا دائما أنظر إلى هذا الوضع كإنسان.. لقد طورني (كلوب) كلاعب بالتأكيد وساعدته كثيرا كمدرب بالتأكيد، لقد ساعدنا بعضنا البعض كثيرا وقدمنا كل شيء للنادي للفوز بالألقاب، يمكن للجميع رؤية ذلك".

وتابع: "لكن الشيء الذي تعلمته من ذلك كإنسان، كشخص، هو أنه إذا كنت في مشكلة، يمكنني اللجوء إليه (كلوب) والتحدث معه كشخص. أعتقد أننا سنحافظ على التواصل بالتأكيد إلى الأبد، مدى الحياة. لأن علاقتنا ليست مجرد علاقة عمل.. سنبقى على اتصال إلى الأبد".

المصدر: "ميرور"