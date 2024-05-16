نهر من السولار ينفجر في مصر.. ومواطنون يهرعون لجمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتجمع عدد من أهالي قرى الظهير الغربي في المنيا، لتعبئة كميات من السولار المتسرب بسبب حدوث كسر في أحد الخطوط الحيوية.

واستغل مواطنون وجود كميات كبيرة من الوقود المسكوب في أحد المجاري، وتجمعوا لتعبئته داخل جراكن وزجاجات للاستفادة منه، قبل تحرك الأجهزة الأمنية والسيطرة على الموقع منعًا لحدوث أي حرائق، ثم وصلت الفرق المختصة وجرى إصلاح الكسر.

وقال مصدر بالمحافظة إن فريقا كبيرا من شركة البترول والجمعية التعاونية تحرك عصر أمس إلى موقع التسريب، وتبين أنه بالظهير الصحراوي الغربي في خط "السولار- البنزين" الرئيسي بخط "التبيين- أسيوط"، والمغذي لمنطقتي المنيا وأسيوط، نتيجة وجود كسر بإحدى المواسير ناتج عن الصدأ، وتم التعامل السريع مع الكسر والانتهاء من اللحامات اللازمة، وإعادة التشغيل مع صباح اليوم الباكر.

وكانت غرفة عمليات المنيا تلقت بلاغا بحدوث عطل فني نتيجة كسر بخط سولار 12 بوصة، التابع لشركة أنابيب البترول، وتم تشغيل الخط البديل 16 بوصة، لاستمرار عملية الضخ وعدم التضرر، وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مسئولي الجمعية التعاونية للبترول، بسرعة التعامل مع الأزمة وتحرك فريق فني لإصلاح العطل، وإعادة التشغيل وضخ الوقود، بالخط المغذي لمنطقتي المنيا- أسيوط.

وكشف التقرير الفني المبدئي، حدوث كسر بخط 12 بوصة، والمغذي لمحافظتي المنيا وأسيوط، بسبب تآكل المواسير، مما دفع المسؤولين لغلق المحبس الرئيسي المسؤول عن التغذية، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح، مع تشغيل الخط البديل 16 بوصة، لحل المشكلة ولحين الانتهاء من صيانة خط 12 بوصة.

فيما عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بموقع التسريب، وجرى تأمينه لحين الانتهاء من كافة أعمال الصيانة.

المصدر: مصراوي