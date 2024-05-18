مصر.. مصدر أمني يكشف حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نفى مصدر أمني مصري اليوم السبت صحة المعلومات المتداولة حول ضبط الأجهزة الأمنية سيارات إسعاف خاصة بإحدى الشركات محملة بأسلحة ثقيلة.

وأكد ذات المصدر أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات، التي تم تداولها بقوة في عدد من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أوضحت الأجهزة الأمنية المصرية أنه بالفحص والتحري تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلا، وأن ما تردد عار تماما من الصحة.

من جهة أخرى، نفى مصدر أمني جملة وتفصيلا صحة ما تم تداوله بالأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان مما وصفه بالادعاءات والأكاذيب حول وجود انتهاكات بسجن القناطر.

وأشار ذات المصدر إلى أن سجن القناطر تم إلغاؤه ولا يوجد به نزلاء أو نزيلات، مضيفا أن "ذلك يؤكد ما دأبت عليه جماعة الإخوان والعناصر الموالية لها من ترويج واختلاق الادعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".

المصدر: وسائل إعلام مصرية