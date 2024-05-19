6 مسيرات جوية تسقط على مصفاة للنفط في كوبان بروسيا

قال رومان سينياغوفسكي رئيس منطقة سلافيانسكي بإقليم كراسنودار الروسي، إن ست طائرات بدون طيار سقطت على أراضي مصفاة لتكرير النفط في سلافيانسك أون كوبان.

وأشار سينياغوفسكي إلى أنه تم تسجيل وقوع انفجارين بعد ذلك.

وكتب على قناته في تيلغرام: "في الليلة الفاصلة بين يومي 18و19 مايو، وخلال هجوم بمسيرات جوية، سقطت ست طائرات بدون طيار على أراضي مصفاة النفط في سلافيانسك أون كوبان".

ونوه سينياغوفسكي بأن المعلومات الأولية المتوفرة، تدل على عدم وقوع إصابات أو دمار في المنطقة نتيجة لذلك.

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وأضاف: "تم تسجيل انفجارين في المنطقة. انفجار واحد في منطقة المقبرة القديمة، وانفجار آخر في قرية ترودوبليكوفسكي".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 57 طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق إقليم كراسنودار خلال الليل.

وتقصف القوات الأوكرانية بانتظام المناطق الحدودية في روسيا بالمدفعية والصواريخ، وتنفذ ضربات بطائرات مسيّرة وتقوم بأعمال تخريبية تستهدف المدنيين.

المصدر: تاس