وزير أوكراني يدعو سكان بلاده إلى تجميع المسيرات في بيوتهم

دعا وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف، سكان البلاد إلى شراء المكونات التقنية وقطع الغيار بأنفسهم وتجميع المركبات الجوية بدون طيار في المنازل.

وحث الوزير عبر قناته على تيلغرام، المواطنين على المشاركة بشكل ذاتي في مشروع لتجميع طائرات بدون طيار FPV. وشدد على أنه سيتم توفير إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى المحاضرات وقائمة المكونات والأدوات والمواد التي يجب عليهم شراؤها بأنفسهم.

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وسيتمكن المشاركون في البرنامج أيضا، من التواصل عبر الإنترنت مع المحاضرين والحصول على النصائح وطرح الأسئلة على المهندسين.

ووفقا للوزير، يجب إرسال كل جهاز تم تجميعه إلى المختصين، وبعد التحقق من صلاحيته، سيتم نقله إلى الجيش.

في وقت سابق، صرح فيدوروف بأنه يمكن في أوكرانيا إنتاج مليون طائرة بدون طيار FPV سنويا. ولكنه الآن يقترح على المواطنين ممارسة ذلك بينما "يتطور الإنتاج وتكتسب الشركات زخما".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة مركز دعم الاستطلاع الجوي الأوكرانية ماريا برلينسكايا، إن القوات المسلحة ستضطر إلى التراجع إذا لم تجد السلطات طريقة لتنظيم تجميع الطائرات الهجومية بدون طيار في البلاد.

وأشارت إلى أنه يتم تدمير القسم الأكبر من المعدات الأوكرانية بواسطة الطائرات بدون طيار الهجومية الروسية، والتي يتطور إنتاجها بنشاط. وشددت على أن تصريح فلاديمير زيلينسكي بخصوص خطط إنتاج مليون طائرة بدون طيار في البلاد في عام 2024 يتعلق فقط بـ "أبسط طائرات بدون طيار FPV".

المصدر: تاس