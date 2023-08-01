زيلينسكي يوجه تهديدات إلى روسيا

وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تهديدات إلى روسيا على خلفية هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية موسكو وضواحيها.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، إنه استمع إلى تقارير عدد من القادة العسكريين، بمن فيهم مدير هيئة الاستخبارات العسكرية كيريل بودانوف.

وأضاف زيلينسكي أن "المحتلون سيشعرون بنتائج عملنا بكل تأكيد، وهم سيشعرون بها بشكل جدي".

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وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك، تعليقا على الهجوم الأخير على موسكو، بأنه "سيكون هناك مزيد من الطائرات المسيرة المجهولة"، في اعتراف ضمني بوقوف أوكرانيا وراء الهجوم.

وكانت موسكو وضواحيها قد تعرضت للهجمات بطائرات مسيرة فجر الثلاثاء وفجر الأحد الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاطها أو التشويش عليها. وسقطت بعض الطائرات على منطقة "موسكو سيتي" للأعمال، مما أسفر عن تضرر أحد الأبراج الذي يضم مكاتب لعدد من الوزارات الروسية.

المصدر: RT