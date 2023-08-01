بعد هجوم جديد على موسكو.. مكتب زيلينسكي يتوعد بمزيد من "الدرونات المجهولة"

عقب استهداف موسكو وضواحيها بمسيرات اليوم، هدد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك بمزيد من "الدرونات مجهولة الهوية"، في تصريح يبدو أنه يؤكد مسؤولية كييف عن مثل هذه الهجمات.

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وفي منشور عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء، زعم بودولياك أن "موسكو تعتاد بسرعة على حرب شاملة"، وأن "الحرب ستنتقل قريبا وبالكامل" إلى أراضي روسيا، مهددا بـ"مزيد من الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية.. مزيد من الحرب".

وأعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن ثلاث مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في موسكو ضواحيها، وتم إسقاط اثنتين منها في سماء مقاطعة موسكو، فيما تم تعطيل الثالثة بوسائل الحرب الإلكترونية وأدى سقوطها إلى تضرر واجهة أحد أبنية مجمع "موسكو سيتي" في وسط المدينة، والذي تعرض لهجوم مشابه قبل يومين.

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق على هجمات نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، إن نظام كييف إرهابي ويحمل كل السمات المميزة لجماعة إجرامية دولية منظمة.

المصدر: RT