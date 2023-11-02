روسيا.. مؤتمر حول التهديدات الناجمة عن الانحرافات "التي غرسها" الغرب

قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، إنه سيتم برعاية المجلس في أبريل 2024 عقد مؤتمر حول التهديدات الناجمة عن الانحرافات "التي غرسها" الغرب.

وشدد على أن الانحرافات التي ينشرها الغرب تشكل تهديدا لوجود البشرية، وستتم مناقشة هذه المشكلة في الاجتماع الدولي لممثلين رفيعي المستوى مسؤولين عن القضايا الأمنية خلال المؤتمر المذكور أعلاه.

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وأضاف: "نتوقع خلال المؤتمر القادم أن يتم تركيز الاهتمام الخاص على مناقشة التدابير الرامية إلى منع المزيد من انتشار الانحرافات التي يروج لها الغرب. لا يجوز الجلوس مكتوفي الأيدي وانتظار حتى يقوم أحد ما من منبر عال بالدفاع عن حق الشعوب في العيش وفقا لتقاليدها والاعتماد على القيم الحقيقية الثابتة التي تجعل من الإنسان إنسانا. روسيا ستبادر لطرح هذه القضية في اتصالاتها مع الشركاء الأجانب".

وأشار فينيديكتوف إلى أنه تمت في مايو الماضي في ريف موسكو، مناقشة هذا الموضوع، خلال الاجتماع الحادي عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية.

وقال: "وكما نرى، هذا الموضوع يقلق الجميع اليوم تقريبا، حتى في الغرب، ناهيك عن البلدان التي لا تزال ملتزمة بالمبادئ الصارمة، ولا يزال سكانها يحترمون وصايا أسلافهم".

المصدر: نوفوستي