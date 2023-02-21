باتروشيف: اجتماع دولي حول الأمن برعاية مجلس الأمن الروسي سيعقد بين 23 و25 مايو

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، عقد الاجتماع الدولي الحادي عشر، لمسؤولي القضايا الأمنية رفيعي المستوى، تحت رعاية مجلس الأمن الروسي من 23 إلى 25 مايو، بموسكو.

وأشار باتروشيف يوم الثلاثاء، خلال اجتماع عمل مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، إلى أن الوفود الصينية تشارك في مثل هذه المنتديات على أساس منتظم.

وقال: "أعتمد على المشاركة الشخصية لعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وسكرتير اللجنة السياسية والقانونية تشن ون تشينغ في الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية، في الفترة من 23 إلى 25 مايو، في العاصمة الروسية موسكو".

ووصل وانغ يي إلى موسكو، يوم الثلاثاء، وقالت الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي وانغ يي يوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، يحمل عضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي اقتراح سلام جديدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وانغ يي خلال زيارته لموسكو.

المصدر: نوفوستي + RT