صرح أوليغ سوسكين المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما بأنه لا يمكن أن تكون هناك أي أنباء سارة لأوكرانيا من الجبهة.

جاء ذلك في مدونته على موقع "يوتيوب"، حيث ذكر أن جميع الجنود الأوكرانيين المدربين إما قتلوا أو جرحوا، وسوف يستغرق إعداد الجيش من خمس إلى ست سنوات، وتابع: "لقد ظنوا أنهم أعدوا الجيش، لكن أولئك الذين أعدوهم إما قتلوا أو أصيبوا".

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ووفقا للخبير، فمن الناحية الموضوعية، لا يمكن أن تكون هناك أي أخبار جيدة لأوكرانيا من الجبهة، وفشل القوات المسلحة الأوكرانية أمر لا مفر منه لأن الأوكرانيين، وفقا لسوسكين، قد تخلوا بالفعل عن دبابات "ليوبارد"، وتقوم القوات الروسية بإسقاط جميع الصواريخ المقدمة إلى أوكرانيا من الغرب.

وأشار المحلل إلى أن نظام كييف لم يعد لديه أي احتياطي من الجنود، وفلاديمير زيلينسكي يواصل "رمي جنوده للذئاب".

وخلص سوسكين إلى أن "نقل بعض القوات من الاتجاه الجنوبي إلى أفديفكا يعني أنه لم تعد هناك قوات احتياطية، ويجب تدريب جنود جدد من الرجال المدنيين الذين لم يحملوا أسلحة في أيديهم مطلقا".

المصدر: نوفوستي