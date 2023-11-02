الخارجية الروسية: سنثير قضية معاملة الصحفيين الروس لدى المنظمات الدولية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تعتزم إثارة قضية معاملة الصحفيين الروس لدى المنظمات الدولية.

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جاء ذلك خلال إفادة صحفية لزاخاروفا اليوم الخميس، حيث تابعت: "إننا نطالب الهياكل الدولية ذات الصلة بأن تفي بواجباتها بضمير حي، ونطالب بإثارة قضية السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي على الإطلاق لدول (الناتو) تجاه ممثلي مهنة الصحافة، وخاصة الروس. وسنواصل السعي لتحقيق العدالة".

وأضافت زاخاروفا أن السلطات البلغارية لم تكتف بعدم الاعتذار عن الحادث الذي وقع في بلغاريا مع الصحفي الروسي فحسب، بل نوهت إلى ضرورة أن يبقى هذا الحادث "خارج المجال الإعلامي".

وكانت بلغاريا قد أعلنت عن عزمها طرد مراسل جريدة "روسيسكايا غازيتا" ألكسندر غاتساك من بلغاريا، ولم يتم الإعلان عن أسباب هذا القرار، فيما ذكرت قناة تلفزيونية محلية في وقت لاحق أن السلطات البلغارية ألغت اعتماد غاتساك بسبب "الاشتباه في قيامه بالتجسس".

المصدر: نوفوستي