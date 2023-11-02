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الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت النار عمدا على الصحفيين وعمال الإغاثة

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الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت النار عمدا على الصحفيين وعمال الإغاثة
Sputnik Aleksandr Vilf
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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ذكرت الخارجية الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت ضربة ثانية عمدا في دونيتسك في الوقت الذي كان فيه رجال الإنقاذ والأطباء والصحفيون يعملون على إزالة آثار موقع الضربة الأولى.

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جاء ذلك على لسان المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، حيث تابعت: "حرفيا، ونتيجة لقصف آخر شنه مسلحون أوكرانيون يوم أول أمس على مرافق البنية التحتية المدنية في دونيتسك، أصيب 3 موظفين من جريدة "إزفستيا" بجروح خطيرة. وبأعجوبة، لم يصب بأذى صحفيون من "تاس" وقناة "زفيزدا" التلفزيونية ممن تعرضوا أيضا لإطلاق النار. لقد وصلوا لتغطية آثار إطلاق الصواريخ على محطة السكك الحديدية، وتعرضوا للقصف المتكرر، أي أن الجيش الأوكراني انتظر عمدا فترة توقف لضمان سقوط ضحايا من رجال الإنقاذ والأطباء والصحفيين الذين وصلوا لإزالة آثار القصف الأول".

وأكدت زاخاروفا على أن مثل هذه الهجمات "تتسق وتصرفات الإرهابيين".

المصدر: نوفوستي

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