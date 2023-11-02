 
مباشر

خبير يتحدث عن علاقة أوكرانيا وواشنطن بخروج موسكو من معاهدة "الأسلحة النووية"

أخبار العالم

خبير يتحدث عن علاقة أوكرانيا وواشنطن بخروج موسكو من معاهدة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wcil

اعتبر الخبير العسكري اللواء محمد الشهاوي أن روسيا خرجت من معاهدة حظر الأسلحة النووية من أجل الضغط على واشنطن التي تدعم أوكرانيا بالأسلحة الحديثة، وبمنظومات الدفاع الجوي وغيرها.

وأكد الشهاوي في تصريح لـRT أن ذلك يأتي في إطار "الغموض النووي"، مشيرا إلى أن موسكو تبعث من خلال ذلك برسالة إلى أمريكا مفادها بأنها يمكنها استخدام الأسلحة النووية، في حال تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو في حرب مباشرة، للضغط على روسيا لأنها تحافظ على أمنها القومي، في حربها ضد أوكرانيا، حتى لا تصبح دولة نووية.

إقرأ المزيد
خبراء يوضحون لـRT مبررات وصحة خروج روسيا من
خبراء يوضحون لـRT مبررات وصحة خروج روسيا من "حظر الأسلحة النووية" ودور واشنطن في ذلك

كما تطرق الشهاوي إلى ذكر الأسلحة الحديثة التي تقوم واشنطن بتزويد كييف بها ومنها الطائرات ودبابات "ليوبارد".

وأضاف الخبير الاستراتيجي: نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لديهما 90% من إجمالي الأسلحة النووية في العالم".

وقال: "أثناء زيارة وزير الخارجية الصيني للولايات المتحدة الأمريكية، قاموا بالتنسيق بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية وعدم استخدامها".

هذا وقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية.

وجاء في المذكرات المرفقة، أن القانون المعتمد يهدف إلى استعادة التكافؤ في الالتزامات في مجال الحد من الأسلحة النووية. وتم التوضيح أن الوثيقة تخلق أساسا قانونيا لانسحاب روسيا من صك التصديق، ولكنها لا تعني خروجها من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)