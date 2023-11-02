خبير يتحدث عن علاقة أوكرانيا وواشنطن بخروج موسكو من معاهدة "الأسلحة النووية"

اعتبر الخبير العسكري اللواء محمد الشهاوي أن روسيا خرجت من معاهدة حظر الأسلحة النووية من أجل الضغط على واشنطن التي تدعم أوكرانيا بالأسلحة الحديثة، وبمنظومات الدفاع الجوي وغيرها.

وأكد الشهاوي في تصريح لـRT أن ذلك يأتي في إطار "الغموض النووي"، مشيرا إلى أن موسكو تبعث من خلال ذلك برسالة إلى أمريكا مفادها بأنها يمكنها استخدام الأسلحة النووية، في حال تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو في حرب مباشرة، للضغط على روسيا لأنها تحافظ على أمنها القومي، في حربها ضد أوكرانيا، حتى لا تصبح دولة نووية.

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كما تطرق الشهاوي إلى ذكر الأسلحة الحديثة التي تقوم واشنطن بتزويد كييف بها ومنها الطائرات ودبابات "ليوبارد".

وأضاف الخبير الاستراتيجي: نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لديهما 90% من إجمالي الأسلحة النووية في العالم".

وقال: "أثناء زيارة وزير الخارجية الصيني للولايات المتحدة الأمريكية، قاموا بالتنسيق بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية وعدم استخدامها".

هذا وقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية.

وجاء في المذكرات المرفقة، أن القانون المعتمد يهدف إلى استعادة التكافؤ في الالتزامات في مجال الحد من الأسلحة النووية. وتم التوضيح أن الوثيقة تخلق أساسا قانونيا لانسحاب روسيا من صك التصديق، ولكنها لا تعني خروجها من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم