أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" في مطار ميرغورود بمنطقة بولتافا، فضلا عن إسقاط 31 طائرة مسيرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الخاصة الصادر عن الوزارة حيث تابع التقرير أن القوات المسلحة الروسية صدت هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، وصدت هجومين بطائرات هجومية أوكرانية في اتجاه كراسنوليمان، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 40 عسكريا.

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وقد هزمت القوات المسلحة الروسية قوات العدو في منطقة رابوتين، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري في اتجاه زابوروجيه.

كذلك اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 4 صواريخ من طراز "ستورم شادو" و8 قذائف من طراز "هيمارس"، واعترضت 3 صواريخ نبتون المضادة للسفن، وضربت القوات المسلحة الروسية نقطة مراقبة اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك ألحقت القوات المسلحة الروسية أضرارا نارية بالقوة البشرية والمعدات لثلاثة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من نوفوميخايلوفكا وستارومايورسكي وبريوتني. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك 165 عسكريا.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

521 طائرة

254 مروحية

8543 طائرة مسيرة

441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

13118 دبابة ومدرعات قتالية أخرى

1175 راجمات صواريخ متعددة

6957 قطعة مدفعية وقذائف هاون

14887 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT