ترامب: الولايات المتحدة في أوكرانيا تخسر في أوكرانيا وفقدنا جميع حلفائنا بسبب إدارة بايدن

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن تدخلات الولايات المتحدة في أوكرانيا تسير بشكل سيء، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال انحسار تغطية النزاع الأوكراني في وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في تكساس: "هذا يعني أن الأمور سيئة لأنهم لم يعودوا يتحدثون عن أوكرانيا".

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وأشار إلى أن وسائل الإعلام التي تنشر معلومات كاذبة لم تتحدث أيضا عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وتابع: "لا أحد يتحدث عن أفغانستان. هل لاحظتم أنهم لم يعودوا يتحدثون عن أوكرانيا أيضا. لأن الأمور لا تسير على ما يرام، وهم يتجاهلون الأشياء التي لا تسير على ما يرام".

وحول علاقات واشنطن مع حلفائها، صرح ترامب: "إنهم [الحلفاء] جميعهم مرتبطون بالصين وروسيا. لقد فقدنا كل شيء. لقد فقدنا الجميع، نحن بالتأكيد وحدنا في الجزيرة بأكملها. لكن لا تقلقوا، سأعيدهم جميعا".

ونوه بأن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، يريد تحويل الولايات المتحدة "إلى دولة فقيرة من العالم الثالث حيث تنقطع الكهرباء باستمرار".

وأضاف ترامب في تعليقه على سياسة الطاقة التي تنتهجها إدارة بايدن: "سوف يستجدي الشعب [الأمريكيين] أعداءنا حرفيا طلبا للرحمة".

المصدر: وكالات