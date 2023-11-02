الخارجية الروسية قلقة من احتمال توسيع المختبرات البيولوجية الأمريكية في إفريقيا

قال سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية أوليغ أوزيروف، إن موسكو قلقة من احتمال قيام واشنطن بتوسيع جغرافية شبكتها من المختبرات البيولوجية في إفريقيا.

وأشار أوزيروف، الذي يترأس "منتدى شراكة روسيا – إفريقيا"، إلى أن روسيا تعرب عن مخاوفها من عدم السماح للدول الإفريقية بالاطلاع على نتائج البحوث البيولوجية التي تجري في أراضيها.

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وفي وقت سابق، قال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي الفريق إيغور كيريلوف، إن الولايات المتحدة تنقل أبحاثها البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج إلى إفريقيا، وبالذات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون والكاميرون وأوغندا وجنوب إفريقيا.

وأضاف أوزيروف: "يجب القول أن الولايات المتحدة قد نشرت بالفعل شبكة واسعة من المختبرات البيولوجية في القارة الإفريقية. وهذه هي المنطقة التي يعتبرها خبراء البيولوجيا والعلماء منطقة نشأة الفيروسات الرئيسية".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن ممثلي الدول الإفريقية لا يستطيعون الوصول إلى العديد من المختبرات ومعرفة ما يجري بداخلها.

وقال: "لا يسمح للأفارقة إلا بدخول مناطق معينة... ونتيجة لذلك، لا تملك العديد من البلدان الإفريقية أي تصورات عن الأبحاث التي يتم إجراؤها هناك... ليس لديهم معرفة بما يتم إنتاجه هناك. وهذا خطر كبير".

المصدر: نوفوستي