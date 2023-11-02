الكرملين يعلق على تصريح زالوجني بأن النزاع في أوكرانيا دخل في طريق مسدود

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يوافق على كلمات قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني بأن النزاع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.

وأضاف بيسكوف: "لا، لم يصل الأمر إلى طريق مسدود. روسيا تواصل بشكل مطرد تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة. يجب تحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها لهذه العملية".

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وشدد بيسكوف على أنه كان يجب على أوكرانيا أن تدرك منذ فترة بعيدة أنه من السخف الحديث حتى عن إمكانية انتصارها على روسيا في ساحة المعركة.

وتابع ممثل الكرملين: "كان ينبغي لنظام كييف أن يفهم منذ فترة طويلة أن مجرد الحديث عن أي احتمالات لانتصار نظام كييف في ساحة المعركة هو أمر سخيف. وكلما أسرع نظام كييف في فهم ذلك بنفسه، كلما انفتحت بعض الآفاق بشكل أسرع".

في وقت سابق، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

وقال: "وصلنا إلى طريق مسدود في مستوى التكنولوجيا. على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل من جانب قواتنا".

المصدر: تاس