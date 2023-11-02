مقاتلون سابقون من "فاغنر" يشكلون فصيل "كاميرتون"

قال نائب قائد فصيل "كاميرتون"، الذي قام بتأسيسه عناصر خدموا سابقا في مجموعة "فاغنر"، إنه تم تشكيل هذا الفصيل ضمن قوات "أحمد" الخاصة.

وأشار نائب قائد الفصيل الذي يحمل اللقب "011"، إلى أن عناصر هذا الفصيل يخضعون حاليا للتدريب في ميادين التدريب بمنطقة العمليات العسكرية الخاصة.

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وأضاف في حديث لمراسل "نوفوستي": "التدريب يجري لاستيعاب التنسيق القتالي، ويتم ذلك باستخدام مسيرات جوية من طراز FPV drone. كانت هناك ثلاث مهام لثلاث مجموعات. والمرحلة التالية، هي التدرب بمشاركة المدفعية والمعدات الثقيلة على شكل دبابات ومركبات BMP-3 ".

وقال "011": "تتكون أطقم المجموعات المدرعة في الفصيل بنسبة مائة بالمائة من عناصر فاغنر السابقين، ونفس الأمور تنطبق على مجموعات المدفعية العادية والصاروخية، وأما مجموعات الاقتحام فهي تتكون بنسبة 60% من عناصر فاغنر السابقين، والباقون عبارة عن تعزيزات من وحدات أخرى".

من جانبه أشار مقاتل من قوات "أحمد" يحمل لقب "بارناول"، إلى أن التدريب يجري باستمرار حتى يكون جميع المقاتلين في وضع جيد ويعملون بانسجام.

ووفقا له، تتوفر في الفصيل الجديد كل المعدات والأسلحة والذخيرة اللازمة، لذلك يتدرب العناصر بالقدر الذي يقرره قادتهم.

المصدر: نوفوستي