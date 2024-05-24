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سيناتور أمريكي تعليقا على قرار "العدل الدولية" بخصوص رفح: فلتذهب المحكمة إلى الجحيم

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سيناتور أمريكي تعليقا على قرار
AFP
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 علق السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام على أوامر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح "فورا".

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وفي صفحته على منصة "إكس"، كتب ليندسي غراهام: "بالنسبة لي، فلتذهب محكمة العدل الدولية إلى الجحيم". 

وأضاف غراهام: ""لقد حان الوقت منذ فترة طويلة للوقوف ضد هذه المنظمات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة"، مردفا: "تحيزهم ضد إسرائيل هائل"، على حد زعمه.

وأكمل السيناتور الأمريكي: "إن قرار محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل أن توقف العمليات الضرورية لتدمير أربع كتائب من القتلة والإرهابيين من حماس - الذين يستخدمون الفلسطينيين كدروع بشرية - أمر مثير للسخرية"، خاتما بالقول: "هذا الأمر يجب أن يتم تجاهله من جانب إسرائيل". 

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أوامر تقضي بأنه يجب على إسرائيل وقف العمليات العسكرية في رفح "فورا" وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتقديم تقرير بعد شهر حول سير الالتزام بهذه الأوامر. 

المصدر: RT

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