بن غفير يطالب باجتياح رفح ردا على قرار محكمة العدل الدولية وقف القتال

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأنه يجب احتلال مدينة رفح وزيادة الضغط العسكري لأجل هزيمة حماس في قطاع غزة، ردا على أمر محكمة العدل الدولية بوقف القتال.

وقال بن غفير: "الأمر الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس - حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب".

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وقالت المحكمة إن الوضع الإنساني في رفح "كارثي"، وأنه تفاقم منذ الأمر الذي أصدرته في وقت سابق عندما دعت إسرائيل لاتخاذ تدابير مؤقتة بشأن تداعيات الحرب في قطاع غزة.

وأشارت المحكمة إلى أن على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بشأن الإجراءات التي اتخذتها بناء على الأمر الأخير.

وأصدرت المحكمة هذا الأمر بناء على الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا في العاشر من مايو لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير المؤقتة السابقة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وحثت المحكمة كذلك على الإفراج الفوري عن الأسرى الذين احتجزتهم حركة "حماس" خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت المحكمة: "ترى المحكمة أن من المثير للقلق العميق أن يبقى العديد من هؤلاء الرهائن محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم فوراً وبلا شروط".

المصدر: RT