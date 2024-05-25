بدء إجلاء السياح الفرنسيين من كاليدونيا الجديدة

انطلقت اليوم السبت أولى رحلات إجلاء السياح الفرنسيين من كاليدونيا الجديدة على خلفية أعمال الشغب والعصيان المستمرة هناك.

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وظل المطار الدولي في العاصمة نوميا مغلقا لأكثر من أسبوع، وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية بسبب الاضطرابات.

وقالت المفوضية العليا التي تمثل الدولة الفرنسية، في بيان، إن "إجراءات إعادة الأجانب والسياح الفرنسيين إلى وطنهم مستمرة".

وغادر السائحون السبت مطار ماجينتا في نوميا على متن طائرة عسكرية متوجهة إلى أستراليا ونيوزيلندا. وسيتعين عليهم بعد ذلك القيام برحلات جوية تجارية إلى البر الرئيسي لفرنسا.

وبدأت أستراليا ونيوزيلندا بالفعل في إعادة مواطنيهما يوم الثلاثاء. وقد بدأ الوضع يتحسن تدريجيا بالنسبة للعديد من الأشخاص المحاصرين في المنطقة، التي هزتها أعمال شغب منذ 13 مايو بسبب إصلاحات التصويت المخطط لها.

وقتل 7 أشخاص في أعمال العنف، آخرهم رجل قتل بالرصاص أمس الجمعة على يد شرطي هاجمه المتظاهرون. وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأرخبيل يوم الخميس في محاولة عاجلة لنزع فتيل الأزمة السياسية.

وتعهد خلال رحلته الخاطفة بأن إصلاحات التصويت المخطط لها "لن يتم فرضها بالقوة".

واعترض سكان الكاناك الأصليون على أن الإصلاح المزمع من شأنه أن يضعف نفوذهم، من خلال توسيع حقوق التصويت للوافدين الجدد إلى الأرخبيل في المحيط الهادئ، الذي يقع على بعد حوالي 17 ألف كيلومتر (10600 ميل) من البر الرئيسي لفرنسا.

المصدر: أ ف ب