البنتاغون يكشف طبيعة الإجراء الطبي الذي خضع له أوستن في المستشفى العسكري

أعلن البنتاغون عودة وزير الدفاع لويد أوستن إلى ممارسة مهامه بصورة طبيعية بعد خضوعه لإجراء طبي عادي بسبب مشاكل في المثانة.

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وقال البنتاعون في بيان: "استغرقت الإجراءات في أحد المستشفيات العسكرية بالقرب من العاصمة واشنطن ساعتين ونصف الساعة، وخلال هذه المدة أوكل أوستن مهامه إلى نائبته كاثلين هيكس مؤقتا".

وأضاف البيان: "اليوم، في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1:00 بتوقيت موسكو ليوم السبت)، خضع أوستن لإجراءات طبية غير جراحية ومجدولة بسبب مشكلة في المثانة وتكللت بالنجاح، في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني".

ومع حلول الساعة 20:25 (3:25 بتوقيت موسكو)، استأنف أوستن مهامه كوزير للدفاع وعاد إلى منزله. ومن غير المتوقع حدوث أي تغييرات إضافية على جدول أعماله.

وتابع البنتاغون: "من غير المتوقع إجراء أي تغييرات على جدول أعماله الرسمي في هذا الوقت، بما في ذلك المشاركة في أنشطة "يوم الذكرى" لتكريم الجنود الضحايا والمقررة (الاثنين)".

يشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، خضع أوستن لعملية جراحية لسرطان البروستات، ثم خضع لعلاج طويل من التهاب المسالك البولية وتراكم السوائل في تجويف البطن. وتعرض لانتقادات كثيرة لمحاولته إخفاء مشاكله الصحية.

المصدر: RT