وزير الدفاع الأمريكي يسلم مهامه لنائبته مؤقتا بسبب خضوعه لإجراء طبي

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين سيخضع مساء الجمعة لإجراء طبي "غير جراحي"، وسيسلم مهامه لنائبته كاثلين هيكس مؤقتا.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إلى أن الإجراء الطبي الذي سيخضع له أوستين متعلق بمشكلته مع المثانة، التي عانى منها بنتيجة العملية الجراحية التي أجريت له العام الماضي في إطار علاج سرطان البروستاتا.

وجدير بالذكر أن لويد أوستين دخل المستشفى مرتين في ديسمبر العام الماضي ويناير هذا العام، حيث خضع لعمليتين جراحيتين متعلقتين بإصابته بسرطان البروستاتا، وذلك دون إبلاغ الرئيس الأمريكي والمجتمع في الوقت المناسب، مما أثار جدلا في الدوائر السياسية وتسبب بإجراء التحقيق في القضية.

إقرأ المزيد

واعترف أوستين في وقت لاحق بـ "الخطأ" المتعلق بعدم كشفه عن حالته الصحية.

وخلال وجوده في المستشفى في ديسمبر ويناير تم نقل مهامه لنائبته كاثلين هيكس، التي لم تبلغ بذلك في الوقت المناسب أيضا.

وفي أعقاب تأخر أوستين في إبلاغ الجهات المعنية بحالته الصحية، استنتج تحقيق البنتاغون بأنه لم تكن هناك أي محاولة متعمدة من جانب أوستين لإخفاء المعلومات عن وضعه الصحي. وأصدر البنتاغون آنذاك عددا من التوصيات بشأن كيفية تحسين عملية نقل المهام في حال عجز الوزير عن أدائها.

المصدر: "سي إن إن"