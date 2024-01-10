البيت الأبيض: بايدن لم يعلم بإصابة أوستن بسرطان البروستات قبل الكشف عنه للرأي العام

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يعلم بإصابة وزير الدفاع لويد أوستن بسرطان البروستات حتى يوم الثلاثاء، بعد دقائق على إعلان إصابته للرأي العام.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "لم يتم إبلاغه (بايدن) حتى (الخميس) الماضي بأن الوزير أوستن كان في المستشفى. ولم يتم إبلاغه حتى هذا الصباح بأن السبب الجذري لدخول المستشفى هو سرطان البروستاتا".

وأكد أن "أحدا في البيت الأبيض لم يكن يعلم أن الوزير أوستن مصاب بسرطان البروستاتا حتى هذا الصباح، وتم إبلاغ الرئيس فورا بعد ذلك".

واستغل الجمهوريون الحادث كدليل على تقصير أوستن في أداء واجبه، وهو جنرال متقاعد قاد القوات في العراق وأول وزير دفاع من أصول إفريقية. وبدأ الجمهوريون في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب تحقيقا رسميا.

ودعا الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى إقالة أوستن من منصبه.

وتم نقل أوستن البالغ من العمر 70 عاما، بواسطة سيارة إسعاف في الأول من يناير إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بعد أن عانى من مضاعفات علاج سرطان البروستاتا في 22 ديسمبر، بما في ذلك الغثيان مع آلام شديدة في البطن والورك والساق، وهي حقيقة أخفاها البنتاغون عن الجمهور والبيت الأبيض والكونغرس معظم الأسبوع الماضي.

كما ظلت نائبة أوستن، كاثلين هيكس، في الظلام لعدة أيام، حتى بعد أن طلب منها خلال إجازة في بورتوريكو أن تتولى بعض مهامه في الثاني من يناير.

وبعد أن تم تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، تم نقل أوستن في الثاني من يناير إلى وحدة العناية المركزة.

وقال المستشفى "أظهر تقييم إضافي أن تجمعات السوائل في البطن أضعفت وظيفة أمعائه الدقيقة. وأدى ذلك إلى تراكم محتويات أمعائه احتياطيا وتم علاجها عن طريق وضع أنبوب عبر أنفه لتصريف معدته".

المصدر: "رويترز"