البنتاغون يعلن دخول وزير الدفاع إلى المستشفى بسبب مضاعفات صحية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع لويد أوستن دخل المستشفى يوم الاثنين بسبب مضاعفات ناجمة عن إجراء طبي روتيني، وهو يتعافى ويتوقع أن يتمكن من العودة إلى العمل يوم السبت.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في بيان: "في مساء الأول من يناير، تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بسبب مضاعفات بعد إجراءات طبية أجريت مؤخرا".

وأشار رايدر إلى أن وزير الدفاع يتعافى ومن المتوقع أن "يعود لممارسة مهامه" يوم السبت.

المصدر: وكالات