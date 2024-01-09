الفريق الطبي المشرف يكشف عن مرض وزير الدفاع الأمريكي

كشف مركز "والتر ريد الطبي العسكري" أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين يعالج من سرطان البروستاتا.

وقال المركز الطبي في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع لويد أوستن يعالج من سرطان البروستاتا، وأوضح أنه تم اكتشاف السرطان مطلع ديسمبر الماضي وخضع "لعملية جراحية طفيفة التوغل" في 22 ديسمبر تسمى استئصال البروستاتا.

وأضاف أن أوستين "كان تحت التخدير العام أثناء هذه العملية، وتعافى بهدوء من الجراحة التي خضع لها وعاد إلى المنزل في صباح اليوم التالي"، ووفقا لما ورد في البيان فقد تم اكتشاف سرطان البروستاتا لديه في وقت مبكر، والتشخيص ممتاز.

ولم يكن من الواضح في السابق ما إذا كان أوستن قد خضع للتخدير أثناء العملية، وهو ما لم يكشف عنه البنتاغون من قبل كما لم يتم تنبيه البيت الأبيض بهذا الشأن.

وكان البنتاغون يواجه أسئلة مكثفة بعد أن تم الكشف يوم الجمعة عن دخوله إلى مستشفى "والتر ريد" في الأول من يناير وإدخاله إلى المستشفى لعدة أيام دون إخطار الرأي العام.

وأُفيد لاحقا أن بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي وحتى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، التي تولت مهام أوستن، لم يكونوا على علم بدخوله إلى المستشفى إلا بعد ثلاثة أيام.

واتضح أن أوستين دخل إلى المستشفى مجددا في الأول من يناير بسبب مضاعفات "بما في ذلك الغثيان مع آلام شديدة في البطن والورك والساق".

ويبلغ أوستين من العمر 70 عاما، ويرأس البنتاغون منذ يناير 2021.

المصدر: سي إن إن