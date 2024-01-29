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البنتاغون يعلن استئناف وزير الدفاع لويد أوستن عمله من مكتبه بالوزارة

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البنتاغون يعلن استئناف وزير الدفاع لويد أوستن عمله من مكتبه بالوزارة
AP
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين استئناف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عمله في أروقة البنتاغون بعد ما يقرب من شهر من علاج سرطان البروستات.

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وجاء في بيان الوزارة: "استأنف وزير الدفاع لويد جيه أوستن الثالث اليوم الاثنين عمله الرسمي من داخل أروقة البنتاغون، حيث كان يعمل منذ الـ 15 من يناير الجاري من منزله عن بعد، وذلك عقب خروجه من المشفى".

وتفاجأ البيت الأبيض والكونغرس بالسرية التي أحاطت بحالته ودخوله المستشفى في الأول من يناير الجاري، بل إن الرئيس جو بايدن لم يكن يعلم أن أوستن دخل المستشفى إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام من الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

ولم يتحدث أوستن (70 عاما) علنا بعد عن حالته الصحية، وكان من المقرر أن يشير إليها بشكل عابر يوم الثلاثاء لكنه تخطى هذا الجزء من تصريحاته المعدة سلفا خلال اجتماع عبر الإنترنت لحلفاء أوكرانيا العسكريين الذين انضم إليهم أوستن من منزله في فرجينيا.

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ونُقل أوستن إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر 2023 للعلاج من سرطان البروستات.

وعاد وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية.

ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، ولم تحدد وزارة الدفاع الأمريكية سبب دخوله المستشفى حتى التاسع من يناير.

وفي وقت سابق اليوم، قال الأطباء إن أوستن يواصل التعافي بشكل جيد وإن من المتوقع أن يتعافى تماما.

المصدر: نوفوستي 

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