وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يغادر المستشفى بعد أسبوعين من العلاج

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع لويد أوستن غادر المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستات.

وأشارت الوزارة إلى أن أوستن سيعمل من المنزل في الوقت الحالي.

وكان مركز "والتر ريد الطبي العسكري" قد كشف في وقت سابق أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين يعالج من سرطان البروستات.

وقال المركز الطبي في بيانه إن وزير الدفاع لويد أوستن يعالج من سرطان البروستات، وأوضح أنه تم اكتشاف السرطان مطلع ديسمبر الماضي وخضع "لعملية جراحية طفيفة التوغل" في 22 ديسمبر تسمى استئصال البروستات.

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وأضاف أن أوستين "كان تحت التخدير العام أثناء هذه العملية، وتعافى بهدوء من الجراحة التي خضع لها وعاد إلى المنزل في صباح اليوم التالي"، ووفقا لما ورد في البيان فقد تم اكتشاف سرطان البروستات لديه في وقت مبكر، والتشخيص ممتاز.

ولم يكن من الواضح في السابق ما إذا كان أوستن قد خضع للتخدير أثناء العملية، وهو ما لم يكشف عنه البنتاغون من قبل كما لم يتم إعلام البيت الأبيض بهذا الشأن.

وكان البنتاغون يواجه أسئلة مكثفة بعد أن تم الكشف يوم الجمعة عن دخوله إلى مستشفى "والتر ريد" في الأول من يناير لعدة أيام دون إخطار الرأي العام.

وأُفيد لاحقا أن بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي وحتى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، التي تولت مهام أوستن، لم يكونوا على علم بدخوله إلى المستشفى إلا بعد ثلاثة أيام.

واتضح أن أوستين دخل إلى المستشفى مجددا في الأول من يناير بسبب مضاعفات "بما في ذلك الغثيان مع آلام شديدة في البطن والورك والساق".

ويبلغ أوستين من العمر 70 عاما، ويرأس البنتاغون منذ يناير 2021.

المصدر:RT