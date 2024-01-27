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وزير الدفاع الأمريكي يباشر عمله في البنتاغون يوم الاثنين بعد نحو شهر من نقله سرا إلى المستشفى

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وزير الدفاع الأمريكي يباشر عمله في البنتاغون يوم الاثنين بعد نحو شهر من نقله سرا إلى المستشفى
Globallookpress
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أكد مسؤولان أمريكيان أن وزير الدفاع لويد أوستن سيعود إلى الوزارة يوم الاثنين بعد نحو شهر من نقله سرا للمستشفى بسبب مضاعفات ناجمة عن جراحة لسرطان البروستات في ديسمبر لم يكشف عنها.

وتفاجأ البيت الأبيض والكونغرس بالسرية التي أحاطت بحالته ودخوله المستشفى في الأول من يناير الجاري، بل إن الرئيس جو بايدن لم يكن يعلم أن أوستن دخل المستشفى إلا بعد انقضاء ثلاثة أيام من الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

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ولم يتحدث أوستن (70 عاما) علنا بعد عن حالته الصحية، وكان من المقرر أن يشير إليها بشكل عابر يوم الثلاثاء لكنه تخطى هذا الجزء من تصريحاته المعدة سلفا خلال اجتماع عبر الإنترنت لحلفاء أوكرانيا العسكريين الذين انضم إليهم أوستن من منزله في فرجينيا.

ونُقل أوستن إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر 2023 للعلاج من سرطان البروستات.

وعاد وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية.

ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، ولم تحدد وزارة الدفاع الأمريكية سبب دخوله المستشفى حتى التاسع من يناير.

وفي وقت سابق اليوم، قال الأطباء إن أوستن يواصل التعافي بشكل جيد وإن من المتوقع أن يتعافى تماما.

المصدر: "رويترز"

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