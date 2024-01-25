البنتاغون: وزير الدفاع لويد أوستن لم يستأنف العمل في مكتبه حتى الآن

صرحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي خرج من المستشفى مؤخرا لم يستأنف العمل من مكتبه في مبنى وزارة الدفاع حتى الآن.

وقالت سينغ في إحاطة صحفية اليوم الخميس ردا على سؤال حول ما إذا كان أوستن قد عاد إلى البنتاغون بعد خروجه من المستشفى: "للأسف، ليس بعد..ما أعنيه هو أنه لا يأتي للعمل (من مكتبه في الوزارة)، لا لمدة نصف يوم ولا ساعة ولا أي شيء من هذا القبيل.. عندما يعود للعمل من البنتاغون، سواء كان ذلك لمدة ساعة أو خمس دقائق يوميا، فسوف نقوم بالإعلان عن هذا".

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أن وزير الدفاع لويد أوستن غادر المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستات.

وكان مركز "والتر ريد الطبي العسكري" قد كشف في وقت سابق أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين يعالج من سرطان البروستات.

وقال المركز الطبي في بيانه إن وزير الدفاع لويد أوستن يعالج من سرطان البروستات، وأوضح أنه تم اكتشاف السرطان مطلع ديسمبر الماضي وخضع "لعملية جراحية طفيفة التوغل" في 22 ديسمبر تسمى استئصال البروستات.

وأُفيد لاحقا أن بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي وحتى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، التي تولت مهام أوستن، لم يكونوا على علم بدخوله إلى المستشفى إلا بعد ثلاثة أيام.

واتضح أن أوستين دخل إلى المستشفى مجددا في الأول من يناير بسبب مضاعفات "بما في ذلك الغثيان مع آلام شديدة في البطن والورك والساق".

ويبلغ أوستين من العمر 70 عاما، ويرأس البنتاغون منذ يناير 2021.

المصدر: تاس+RT