 
مباشر

روسيا والبرازيل في المركز الثاني عالميا بفارق سن التقاعد بين الجنسين

مال وأعمال

روسيا والبرازيل في المركز الثاني عالميا بفارق سن التقاعد بين الجنسين
Globallookpress
مواطنون في العاصمة الروسية موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xlxd

أشارت بيانات البنك الدولي إلى أن روسيا والبرازيل تحتلان المركز الثاني عالميا بفارق سن التقاعد بين الجنسين، حيث تتقاعد النساء قبل خمس سنوات من الرجال.

إقرأ المزيد
وزارة الصحة الروسية تقترح تمديد فترة الطفولة حتى سن الـ 30 عاما
وزارة الصحة الروسية تقترح تمديد فترة الطفولة حتى سن الـ 30 عاما

وجاء في البيانات: "يتقاعد الرجال الروس بعد 5 سنوات من تقاعد النساء وتحتل روسيا والبرازيل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات العالم في هذا المؤشر".

يشار إلى أن إصلاح قانون التقاعد في روسيا سنة 2019 رفع سن المعاش في البلاد إلى 60 عاما للنساء و65 عاما للرجال، فيما تتقاعد النساء في البرازيل في سن الـ65 والرجال في سن الـ70.

أما في الصين فيبلغ هذا الفارق 10 سنوات حيث تتقاعد النساء في سن الـ50، والرجال في سن الـ60 عاما.

وفي تركيا تتقاعد النساء في سن الـ58، والرجال في سن الـ60.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز