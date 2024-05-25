روسيا والبرازيل في المركز الثاني عالميا بفارق سن التقاعد بين الجنسين

أشارت بيانات البنك الدولي إلى أن روسيا والبرازيل تحتلان المركز الثاني عالميا بفارق سن التقاعد بين الجنسين، حيث تتقاعد النساء قبل خمس سنوات من الرجال.

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وجاء في البيانات: "يتقاعد الرجال الروس بعد 5 سنوات من تقاعد النساء وتحتل روسيا والبرازيل المركز الثاني بين أكبر اقتصادات العالم في هذا المؤشر".

يشار إلى أن إصلاح قانون التقاعد في روسيا سنة 2019 رفع سن المعاش في البلاد إلى 60 عاما للنساء و65 عاما للرجال، فيما تتقاعد النساء في البرازيل في سن الـ65 والرجال في سن الـ70.

أما في الصين فيبلغ هذا الفارق 10 سنوات حيث تتقاعد النساء في سن الـ50، والرجال في سن الـ60 عاما.

وفي تركيا تتقاعد النساء في سن الـ58، والرجال في سن الـ60.

المصدر: نوفوستي