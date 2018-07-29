احتجاجات على رفع سن التقاعد في روسيا

شارك عدة آلاف من الأشخاص في مختلف أنحاء روسيا أمس السبت في تظاهرات احتجاج على مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي يناقشه حاليا برلمان البلاد.

وأفادت شرطة موسكو أن عدد المشاركين في التظاهرات بالعاصمة الروسية بلغ 6,5 ألف شخص.

وردد المتظاهرون شعارات دعت إلى حماية المتقاعدين، والتخلي عن مناقشة مشروع القانون حول رفع سن التقاعد، وإجراء استفتاء عام حول هذا الموضوع. كما دعا البعض إلى استقالة الحكومة وحل مجلس النواب.

وشارك في الاحتجاجات ممثلون من الحزب الشيوعي الروسي، والجبهة اليسارية، والاتحاد الوطني الشعبي لروسيا، وحركة البديل الاشتراكي، والحركة الاشتراكية الروسية.

وشملت التظاهرات عشرات المدن الأخرى من الشرق الأقصى إلى سيبيريا وغرب روسيا.

وفي نوفوسيبيرسك، في غرب سيبيريا، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "تاس" أن 1200 شخص شاركوا في الاحتجاج، نقلا عن البلدية.

ووافق مجلس الدوما الروسي في الـ19 من يوليو الجاري بالقراءة الأولى على مشروع القانون الحكومي الذي ينص على زيادة سن التقاعد تدريجيا إلى 63 عاما للنساء و65 عاماً للرجال، بدلا من 55 و60 عاما بموجب القانون المطبق حاليا.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إنه لا يؤيد أي من الصيغ المقترحة لرفع سن التقاعد ، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة الاعتماد على القيم الاقتصادية الحالية قبل اتخاذ القرار بهذا الشأن.

المصدر: وكالات