آخر المستجدات الميدانية شمال قطاع غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ232 مخلفا أكثر من 35 ألف قتيل و80 ألف جريح، ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.

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وفي آخر المستجدات، أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون، مع قصف مدفعي متواصل في كل مناطق الشمال.

وتم إطلاق النار من الآليات والطائرات المسيرة، وتدمير وتجريف ومسح أحياء ومربعات سكنية كاملة، وتجريف وتخريب البنية التحتية والأسواق والمؤسسات وحرقها.

كما أقدم الجيش على إحراق مركبات ومنازل ومحلات تجارية، مع تخريب كبير في كل حي وشارع بالقطاع، وإطلاق النار على كل من يتحرك، إن كان شابا أو عجوزا أو طفلا.

ويستهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات المحاصرة، حيث تم إخراجها عن تقديم الخدمة للمرضى والجرحى، كما تمت محاصرة مراكز الايواء التي تؤوي نازخين قرب دوار الشيخ زايد.

في غضون ذلك، قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون بقصف استهدف شقة سكنية لعائلة جودة في برج النوري شمالي مخيم النصيرات.

وقتل 3 أشخاص جراء قصف استهدف منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع، فيما تم تسجيل إصابات في قصف استهدف شقة سكنية بشارع النفق في غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي أيضا منزل يعود لعائلة حماد مقابل عيادة الوكالة القديمة في حي الصبرة جنوبي غزة، ومنزل لعائلة حرب في حي الشعف شرق المدينة دون وقوع إصابات.

وفي ظل وضع إنساني كارثي، شهدت محافظة الشمال عودة المجاعة مجددا، مع انعدام كافة الخضار واللحوم والمجمدات، التي كانت تدخل إلى القطاع يوميا.

المصدر: RT