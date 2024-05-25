غارات جوية إسرائيلية على مناطق بمدينتي غزة ورفح (فيديو)

شنت طائرات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت غارات عنيفة استهدفت حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومناطق وسط وشرق مدينة رفح.

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واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى الكويت التخصصي وسط رفح، وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف إثر قصف بعض المناطق شرقي المدينة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس.

وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

" هذا ما حذرت فيه بتغريدات قبل ان تبدء إسرائيل عمليه رفح"

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" لا تذهبوا للمواصي.....المنطقه ارض مستويه"

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" في رفح فرص نجاة المواطنين اعلى من المواصي

" لان الابنيه قد تجحب الشضايا عن البيوت الاخرى



المواصي ارض مستويه بدون ابنيه واي قصف فيها يعني كارثه

pic.twitter.com/6glXYm7ScW — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) May 24, 2024

لكن عقب القرار، شن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا وغير عادي على رفح، بالإضافة إلى استمرار القصف على مدينة جباليا ومخيمها شمال القطاع، حيث استهدف منازل وتجمعات ومراكز لإيواء النازحين وشوارع وأزقة وساحات عامة، موقعا عشرات القتلى والجرحى.

عاجل: ردا على حكم محكمة العدل الدولية، هاجمت إسرائيل مستشفى الكويت، و تظهر هذه اللقطات غارة جوية إسرائيلية على مخيم الشبورة للاجئين في مدينة رفح، جنوب غزة.

pic.twitter.com/CEHCrEas6r — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) May 24, 2024

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاغ غزة إلى 35.857 والجرحى إلى 80.293 منذ السابع من أكتوبر 2023، مع استمرار الجيش الإسرائيلي بارتكاب المجازر وتنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة لليوم الـ 232 على التوالي، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.

المصدر: RT