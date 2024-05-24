جماهير الترجي تتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال

تلقت إدارة نادي الترجي التونسي، صدمة قوية قبل مواجهة مضيفه نادي الأهلي المصري، مساء غد السبت، في إياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على استاد القاهرة الدولي.

وعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الاجتماع الفني لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالمباراة والتجهيز لها وعدد الجماهير المسموح له بالحضور خلال اللقاء.

وتفاجئ مسؤولو نادي الترجي خلال الاجتماع الفني بأن عدد التذاكر المخصص لهم من أجل الحضور من قبل إدارة الأهلي والـ"كاف"، هو 2500 تذكرة فقط وهو ما أثار غضب مسؤولي الفريق التونسي، الذي كان يبحث عن 7000 آلاف تذكرة بعد تقدمهم بطلب عاجل للأهلي لهذا الأمر لتمكين الجماهير التي زحفت خلف فريقهم من تونس للحضور.

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وأوضح مسؤولو الأهلي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لمسؤولي الترجي، أن عدد التذاكر المخصص يمثل نسبة 5% من الجماهير، حيث أن عدد الحضور هو 50 ألف تذكرة فقط ولم يتم السماح من قبل السلطات الأمنية المصرية بزيادة العدد.

وساطة بين الأهلي والترجي لحل أزمة التذاكر

وكشف مصدر داخل نادي الترجي في تصريحات لموقع "مانشيت" أن مسؤولي الترجي والسفارة التونسية في مصر تحدثوا مع الأهلي والاتحاد الإفريقي لزيادة عدد التذاكر في ظل وجود 8 آلاف مشجع يرغبون في الحضور.

وأوضح المصدر أن الأهلي والاتحاد الإفريقي وعدا إدارة نادي الترجي التونسي بإضافة 500 تذكرة إضافية ليصل عدد التذاكر إلى 3000 تذكرة، وسط حالة غضب من مسؤولي النادي الذين كانوا يرغبون في نسبة 10% على الأقل من الحضور الجماهيري.

المصدر: وسائل إعلام